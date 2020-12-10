Збитки "Укртрансгазу" сягнули 15,6 мільярда – звітність держкомпанії

За дев'ять місяців 2020 року державна компанія "Укртрансгаз" показала 15,6 мільярда гривень збитків.

Про це йдеться у проміжній фінансовій звітності держкомпанії.

Як зазначається в документі, чистий збиток "Укртрансгазу" за січень-вересень 2020 року становить 15,6 млрд грн (до оподаткування – 18,6 млрд грн).

За аналогічний період 2019 року держкомпанія також продемонструвала від'ємний результат – 13,8 млрд грн чистого збитку. За останні два роки діяльність "Укртрансгазу" також є збитковою, зокрема: чистий збиток у 2018 році становив 32,63 млрд грн, 2019 рік – 23,59 млрд гривень.

Нещодавно Державна аудиторська служба провела аудит діяльності "УТГ" за період з жовтня 2018 до кінця 2019 року.

За даними документу, який є в розпорядженні ЕП, Держаудитслужба виявила в держкомпанії фінансових порушень, що призвели до втрат – на суму 193,4 млн гривень.

Крім цього, аудитори наголошують на виявлених ризикових операціях та фактах сумнівних управлінських рішеннях, "що призвели або можуть призвести до втрат фінансових і матеріальних ресурсів" – на суму 203,33 млрд грн.

В акті ревізії Держаудитслужби відзначаються такі моменти: неправомірне знецінення об'єктів державного майна – на 70,27 млрд грн, не відображення в основних засобах вартості буферного газу (8,44 млрд куб м на суму 28,9 млрд грн), "який є державною власністю", неналежна претензійно-позовна робота з боржниками (можливі втрати – понад 100 млн грн).

З актом ревізії та листом Держаудитслужби на ім'я прем'єр-міністра про результати аудиту можна ознайомитись нижче.

Лист на прем'єр-міністра

АКТ РЕВІЗІЇ Укртрансгазу

Раніше повідомлялось, що госпсуд Києва затвердив мирову угоду, яка передбачає передачу 300 млн кубів газу "Укртрансгазу" пулові фірм, з якими держкомпанія донедавна вела запеклу боротьбу і відкрито називала шахрайськими.

Перед цим правління НАК "Нафтогаз України" проголосувало за укладення відповідної мирової угоди.

За умовами "мирової" угоди, "УТГ" вже найближчим часом може втратити газу на 2 млрд гривень.

Також, раніше повідомлялось, що за дев’ять місяців 2020 року збиток НАК "Нафтогаз України" становив 17 мільярдів гривень, в той час як за той самий період у 2019 році було отримано 12,9 мільярда гривень прибутку.

У жовтні Економічна правда публікувала засекречені матеріали аудиту Нафтогазу, що свідчать про порушення в роботі "Нафтогазу" на 226 млрд гривень, через які бюджет недоотримав понад 75 млрд гривень.

Читайте детальніше у статті: Назад у 90-ті: "Укртрансгаз" хоче віддати "шахраям" газу на 2 мільярди

Про той самий аудит Нафтогазу: "Мінус" 75 мільярдів: що показав аудит "Нафтогазу" і хто понесе покарання

Довідка. АТ "Укртрансгаз" входить до складу Групи Нафтогаз. Забезпечує діяльність українських підземних сховищ газу, а також здійснює роботи з модернізації магістральних газопроводів і об’єктів на них. Компанія володіє 12 підземними газосховищами, розташованими по всій Україні. Їхня загальна місткість складає 31 млрд куб. м, що співрозмірно з обсягами ПСГ Італії, Франції, Угорщини та Австрії разом взятими. До 1 січня 2020 року АТ "Укртрансгаз" також управляло українською газотранспортною системою. Однак після завершення анбандлінгу цю функцію здійснює незалежний Оператор ГТС України.

Економічна правда