Новини вихідних: Вашингтонські переговори та вільна економічна зона на Закарпатті

Про ринок коронавірусної вакцини. Фінансові агломерати Morgan Stanley і Credit Suisse оцінили обсяг майбутнього ринку вакцин від коронавірусу у понад 10 мільярдів доларів.

Про вільну економічну зону. Голова Закарпатської ОДА заявив, що коли голова Офісу Президента Андрій Єрмак говорив про створення ще однієї вільної економічної зони на заході України, він мав на увазі Закарпаття.

Про газ. Почався ре-експорт газу, який був раніше завезений в Україну з ЄС, раніше були тільки транзит та імпорт.

Про бюджет. Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що у жовтні державний бюджет виконано на 110%.

Про перемовини у Вашингтоні. Голова Національного банку Кирило Шевченко відбув з офіційним робочим візитом до Вашингтону, мета візиту – обговорення стану та перспектив співпраці України з міжнародними партнерами.