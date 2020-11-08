Шмигаль: У жовтні державний бюджет виконано на 110%
Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що у жовтні державний бюджет виконано на 110%.
Про це йдеться на його Фейсбук сторінці.
"Завдяки боротьби зі схемами, податкова служба перевиконала індикатив надходжень на 42%. Загалом за 10 місяців цього року бюджет виконано на 99%", - повідомляється у пості.
Він також зазначив, що найближчим часом Уряд сконцентрує увагу на "повноцінній європейській реформі митниці".
За його словам, нове керівництво ДМС має "докорінно змінити ситуацію та впровадити ті важливі євроінтеграційні рішення", - резюмував прем'єр міністр.
Нагадуємо:
Доходи державного бюджету у жовтні становили 77,2 мільярда гривень, що 8,5% більше, ніж торік. Водночас обсяг відшкодування ПДВ в жовтні зменшився на 10,7% в порівнянні з жовтнем минулого року.
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