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Шмигаль: У жовтні державний бюджет виконано на 110%

Неділя, 8 листопада 2020, 10:00
 

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що у жовтні державний бюджет виконано на 110%.

Про це йдеться на його Фейсбук сторінці.

"Завдяки боротьби зі схемами, податкова служба перевиконала індикатив надходжень на 42%. Загалом за 10 місяців цього року бюджет виконано на 99%", - повідомляється у пості. 

Він також зазначив, що найближчим часом Уряд сконцентрує увагу на "повноцінній європейській реформі митниці". 

За його словам, нове керівництво ДМС має "докорінно змінити ситуацію та впровадити ті важливі євроінтеграційні рішення", - резюмував прем'єр міністр.

Нагадуємо:

Доходи державного бюджету у жовтні становили 77,2 мільярда гривень, що 8,5% більше, ніж торік. Водночас обсяг відшкодування ПДВ в жовтні зменшився на 10,7% в порівнянні з жовтнем минулого року.

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Шмигаль бюджет

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