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Голова НБУ поїхав до Вашингтону: обговорять стан та перспективи співпраці з міжнародними партнерами

Неділя, 8 листопада 2020, 12:31
 

Голова Національного банку Кирило Шевченко відбув з офіційним робочим візитом до Вашингтону, мета візиту – обговорення стану та перспектив співпраці України з міжнародними партнерами.

Про йдеться у повідомленні НБУ на Фейсбуці.

У межах візиту заплановані зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації.

Голова Національного банку буде перебувати у США упродовж 8-13 листопада, говориться у пості.

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