Голова НБУ поїхав до Вашингтону: обговорять стан та перспективи співпраці з міжнародними партнерами
Неділя, 8 листопада 2020, 12:31
Голова Національного банку Кирило Шевченко відбув з офіційним робочим візитом до Вашингтону, мета візиту – обговорення стану та перспектив співпраці України з міжнародними партнерами.
Про йдеться у повідомленні НБУ на Фейсбуці.
У межах візиту заплановані зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації.
Голова Національного банку буде перебувати у США упродовж 8-13 листопада, говориться у пості.
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