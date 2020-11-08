Голова НБУ поїхав до Вашингтону: обговорять стан та перспективи співпраці з міжнародними партнерами

Голова Національного банку Кирило Шевченко відбув з офіційним робочим візитом до Вашингтону, мета візиту – обговорення стану та перспектив співпраці України з міжнародними партнерами.

Про йдеться у повідомленні НБУ на Фейсбуці.

У межах візиту заплановані зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації.

Голова Національного банку буде перебувати у США упродовж 8-13 листопада, говориться у пості.