Почався ре-експорт газу, який був раніше завезений в Україну з ЄС
Почався ре-експорт газу, який був раніше завезений в Україну з ЄС, раніше були тільки транзит та імпорт.
Про це написав на своїй Facebook сторінці гендиректор Оператор ГТС Сергій Макогон.
За його словами, перші 15 мільйонів м3 газу були ре-експортовані в жовтні в Угорщину і Польщу.
"Коли ми в 2016-2017 роках ще в Укртрансгазі проектували нові продукти "митний склад" та shorthaul, то не сподівалися, що вони так швидко отримають популярність у трейдерів", - зазначив він.
Макогон також зазначив, що Оператор ГТС вже заробив близько 500 млн грн доходу від надання послуги shorthaul.
"Це абсолютно нове джерело доходу для компанії, який був створений з нуля", - резюмував Макогон.
Short-haul – це особлива послуга, що з 1 січня 2020 року дозволяє отримувати знижку на транспортування між визначеними міждержавними точками входу та виходу.
Основний зміст полягає в тому, що якщо потужності на міждержавних точках з’єднання незаброньовані за стандартними тарифами, Оператор ГТС може запропонувати послугу шорт-хол для визначених пар точок, які знаходяться на відносно близькій відстані одна від одної.
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