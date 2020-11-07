Почався ре-експорт газу, який був раніше завезений в Україну з ЄС, раніше були тільки транзит та імпорт.

Про це написав на своїй Facebook сторінці гендиректор Оператор ГТС Сергій Макогон.

За його словами, перші 15 мільйонів м3 газу були ре-експортовані в жовтні в Угорщину і Польщу.

"Коли ми в 2016-2017 роках ще в Укртрансгазі проектували нові продукти "митний склад" та shorthaul, то не сподівалися, що вони так швидко отримають популярність у трейдерів", - зазначив він.

Макогон також зазначив, що Оператор ГТС вже заробив близько 500 млн грн доходу від надання послуги shorthaul.

"Це абсолютно нове джерело доходу для компанії, який був створений з нуля", - резюмував Макогон.