Мінфін про "касові апарати в смартфоні": Залякування підприємців є необґрунтованими

У Мінфіні заявили, що програмне рішення ПРРО (так звані касові апарати в смартфоні - ред.) є безкоштовними для бізнесу і зараз діє мораторій на перевірку застосування РРО, тому залякування підприємців щодо нарахування податківцями великих штрафів є "повністю необґрунтованими".

Про це у коментарі ЕП заявила заступник міністра фінансів Світлана Воробей.

За її словами, пройшло 3 місяці з моменту набуття чинності законодавчих змін, які створили підстави для початку роботи програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО).

"На сьогодні органами державної влади разом із бізнесом проведено велику роботу з розробки та запуску безкоштовного програмного продукту, який може використовуватись як альтернатива класичним РРО, розпочато роботу фіскального серверу ДПС, на якому відбувається фіскалізація чеків, та за допомогою якого здійснюється обмін інформацією, забезпечено функціонування двох АРІ (єдиного вікна та електронного кабінету), проведено тестове випробування системи ПРРО.

Наразі можна з певністю стверджувати про те, що новий сервіс користується попитом у підприємців. Про це красномовно свідчить статистика – протягом трьох місяців з впровадження ПРО більше 2 300 підприємців скористалися перевагами ПРРО зареєструвавши 49,8 тис ПРРО", - розповіла Воробей.

Вона зазначила, що на фіскальний сервер ДПС вже передано більше 50 млн чеків сформованих новими ПРРО, а з кожним днем кількість фіскалізованих протягом доби через ПРРО чеків збільшується.

"Сьогодні досягли рекордної відмітки - 1 млн чеків за добу. Тобто, система працює. І кожний, хто вважає своїм обов'язком виконувати закон, що повинен набрати чинності з січня 2021 року, вже сьогодні має можливість випробувати цей безкоштовний варіант РРО, в тому числі і ті, для кого такий обов'язок не передбачений на сьогодні законом, - в тестовому режимі без юридичних наслідків для себе", - додали у Мінфіні.

"Щодо створення додаткового тиску на малий та мікро бізнес то, програмне рішення ПРРО є безкоштовним для бізнесу до того ж передбачає майже повне скасування зайвих обов’язків, що супроводжують застосування класичних РРО. Крім того, наразі діє мораторій на перевірок застосування РРО. Отже і залякування підприємців нарахування податківцями великих штрафів за порушення пов’язані з використанням РРО є повністю необґрунтованими", - підкреслила Воробей.

Нагадаємо:

У Верховній Раді 3 листопада зареєстрували законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік фіскалізації фізосіб-підприємців.

Раніше повідомлялось, що у Раді готують законопроєкт, який передбачає відтермінування застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на 1 рік - до 1 січня 2022 року.

"Сподіваюсь, ніхто не буде проти, якщо завтра (4 листопада - ред.) ми його розглянемо. Сподіваюсь, що він буде підтриманий за основу і в цілому", - додав спікер ВР.

З 1 серпня 2020 року набули чинності норми щодо запровадження програмних РРО без розширення сфери їх застосування. При наявності класичного РРО бізнес не має обов'язку переходити на програмний РРО та може користуватися ними одночасно.

Передбачалось, що з 1 січня 2021 року використання РРО, для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане обов’язковим, а з 1 квітня 2021 року такий обов’язок виникав для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп.

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Економічна правда