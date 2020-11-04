"Борг Януковича": Верховний суд Британії винесе рішення по апеляції у 2021 році – Мінфін

Малоймовірно, що судді Верховного Суду Сполученого Королівства винесуть рішення по апеляції у рамках справи про російські євробонди на 3 мільярди доларів до кінця цього року.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що 15 червня 2020 року суд повідомив Україні та РФ про те, що до винесення рішення у справі щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США він спочатку розгляне апеляційну скаргу в іншій справі - Пакистан Інтернешнл Ейрлайн Корпорейшн проти Таймз Тревел (Сполучене Королівство) Лтд (справа "Таймз Тревел").

"Апеляція у справі "Таймз Тревел" стосується питань існування та сфери правозастосування доктрини примусу "через законний акт" за англійським правом", - пояснили у Мінфіні.

"Верховний Суд вирішив відкласти винесення рішення у справі щодо так званих російських єврооблігацій, оскільки аргумент захисту щодо примусу є однією із ліній захисту України проти позову Росії. Отже, Верховний Суд вважає, що його рішення у справі "Таймз Тревел", яким буде уточнено деякі аспекти правової доктрини примусу, може мати певний вплив на те, як він буде діяти, коли прийде час вирішувати апеляцію у справі щодо російських єврооблігацій.

Як Україна, так і Росія (що діє через свою Довірену особу), звернулись до Верховного Суду та отримали дозвіл на вступ у справу "Таймз Тревел", що перебуває на стадії апеляційного розгляду у Верховному Суді. Слухання зазначеної апеляційної справи у Верховному Суді відбулось вчора та сьогодні (2 і 3 листопада - ред.). Україна та Довірена особа надали суду свої стислі письмові та усні пояснення", - додали у відомстві.

У Мінфіні зазначили, що команда юридичних радників України "привела вагомі правові аргументи України та представила її правову позицію перед колегією у складі п'яти високоповажних Суддів Верховного Суду, четверо з яких також брали участь у вирішенні апеляції у справі щодо російських єврооблігацій у грудні минулого року".

Після завершення слухання судді повідомили, що винесення рішення було відкладено на більш пізню дату. При цьому малоймовірно, що судді винесуть рішення до кінця цього року.

Нагадаємо:

У грудні 2019 року Верховний Суд Сполученого Королiвства вiдклав рiшення в судовому процесi щодо так званих росiйських облiгацiй.

Сума вимог Росії в зв'язку з невиконанням Україною зобов'язань за євробондами номінальною вартістю 3 мільярди доларів, за розрахунками російської сторони, з урахуванням нарахованих відсотків наразі становить близько 4,5 мільярда доларів.

29 березня 2017 року Високий Суд Лондона зобов'язав Україну погасити єврооблігації на 3 млрд доларів і виплатити відсотки, але дозволив Україні подати апеляцію і призупинив своє рішення.

14 вересня 2018 року Апеляційний суд Англії задовольнив апеляційну скаргу України на вердикт Високого суду Лондона у справі про борг Києва перед Москвою в розмірі 3 мільярда доларів.

Ще у грудні 2013 року президент Росії Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту в сумі 15 млрд доларів через розміщення українських цінних паперів.

Облігації на 3 млрд доларів були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією.

У жовтні 2015 року, після переговорів, власники 13 з 14 випусків єврооблігацій України на загальну суму 14,36 млрд доларів і 600 млн євро погодилися на їх реструктуризацію.

Україна не отримала згоди від Росії щодо реструктуризації єврооблігацій на 3 млрд доларів з терміном погашення 20 грудня 2015 року.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів ввів мораторій на виплату 3 млрд доларів за єврооблігаціями.

У лютому 2016 року Росія подала позов проти України до Високого суду Лондона щодо стягнення боргу, а у травні Україна подала документи для свого захисту в рамках цього судового процесу.

У своїх запереченнях українська сторона вказала, що угода про запозичення, укладена в грудні 2013 року, є недійсною, і не підлягає примусовому виконанню після низки причин.

Серед них: порушення внутрішнього законодавства і встановлених українськими нормативними актами процедур під час випуску єврооблігацій, а також тиск з боку РФ протягом всього 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

В запереченні також наводяться докази військового вторгнення Росії на територію Автономної Республіки Крим та подальшої незаконної анексії півострова.

Окремо перераховані дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації на сході України, факти підтримки в цьому регіоні сепаратистських осіб і військових дій.

Пізніше міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив про готовність Росії обговорювати з іншими країнами питання боргу України в розмірі 3 мільярдів доларів.

Економiчна правда