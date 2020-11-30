Коломойський блокує "Ощадбанку" доступ до отримання компенсації за Крим

Державний Ощадбанк стурбований рішенням судової системи, яке може стати на заваді отриманню понад 1,3 мільярда доларів компенсації від РФ за втрати в Криму.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Ощадбанк вкрай стурбований ситуацією, що склалась навколо процедури виконання в Україні рішення Міжнародного комерційного арбітражу – Арбітражного трибуналу у справі за позовом Ощадбанку до Російської Федерації, відповідно до якого банку присуджено компенсацію більше 1,3 млрд доларів", - повідомляє банк.

Приводом для цього стало прийняття Верховним Судом до розгляду апеляційної скарги ПрАТ "Фортуна" на ухвалу Київського апеляційного суду, згідно з якою Ощадбанку надано дозвіл на примусове виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу.

На думку Ощадбанку, це рішення Верховного Суду не відповідає чинному законодавству через недотримання процесуальних строків, а також через те, що скаргу подано особами, які не брали участі у справі та не мають права оскаржувати відповідний дозвіл.

"Фактично йдеться про те, що державний банк відсторонюють від розподілу коштів, отриманих після продажу 99,77% акцій Промінвестбанку. Як наслідок, виконання рішення арбітражу на суму більше 1,3 млрд доларів під загрозою зупинення", - наголошують у держбанку.

Ощадбанк в результаті цих дій може втратити понад 200 млн грн.

Нагадуємо:

Компанія "ІКБ-Інвест" звернулася до Верховного Суду зі скаргою на постанову суду, якою було задоволено заяву "Ощадбанку" та надано дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу про стягнення 1,1 мільярда доларів.

Кошти мають стягнути з Міністерства юстиції Російської Федерації в якості компенсації за експропріацію активів банку в Криму. З урахуванням відсотків, загальна сума вимог "Ощадбанку" до РФ становить 1,3 млрд доларів.

За даними держреєстру, засновником "ІКБ-Інвест" є "КУА "Фінансовий капітал" - фірма з орбіти групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, які отримали рішення Арбітражного суду Гааги про стягнення 159 млн доларів з Росії в якості компенсації за нерухоме майно, експропрійоване у "приватівців" в Криму після його анексії Росією.

В рамках виконавчого провадження щодо виконання Арбітражного суду Гааги в березні 2020 року відбувся аукціон з продажу 99,77% акцій "Промінвестбанку".

Переможцем цього аукціону стала фінкомпанія "Фортіфай", яка зараз пов'язана з оточенням Ігоря Коломойського.

У той же час Антимонопольний комітет надав дозвіл компанії Сергія Тігіпка на придбання "Фортіфай" і прав на 99,77% акцій "Промінвестбанку".

26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку — стягнути з Російської Федерації збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму, у розмірі 1,3 млрд доларів.

Російське Мінінстерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсовувати збитки Ощадбанку.

Рішення міжнародного інвестиційного арбітражного суду у спорі між Ощадбанком та Росією, яке було прийняте в Парижі, може бути примусово виконано у 154 іноземних державах.

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Економічна правда