Коломойський оскаржує право "Ощадбанку" на 1,3 мільярда доларів російських активів

Компанія "ІКБ-Інвест" звернулася до Верховного Суду зі скаргою на постанову суду, якою було задоволено заяву "Ощадбанку" та надано дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу про стягнення 1,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє Finbalance.

Кошти мають стягнути з Міністерства юстиції Російської Федерації в якості компенсації за експропріацію активів банку в Криму. З урахуванням відсотків, загальна сума вимог "Ощадбанку" до РФ становить 1,3 млрд доларів.

"ІКБ-Інвест" просить Верховний Суд скасувати рішення Київського апеляційного суду від липня 2019 року.

За даними держреєстру, засновником "ІКБ-Інвест" є "КУА "Фінансовий капітал" - фірма з орбіти групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, які отримали рішення Арбітражного суду Гааги про стягнення 159 млн доларів з Росії в якості компенсації за нерухоме майно, експропрійоване у "приватівців" в Криму після його анексії Росією.

В рамках виконавчого провадження щодо виконання Арбітражного суду Гааги в березні 2020 року відбувся аукціон з продажу 99,77% акцій "Промінвестбанку". Переможцем цього аукціону стала фінкомпанія "Фортіфай", яка зараз пов'язана з оточенням Ігоря Коломойського.

У той же час Антимонопольний комітет надав дозвіл компанії Сергія Тігіпка на придбання "Фортіфай" і прав на 99,77% акцій "Промінвестбанку".

Згадана вище скарга "приватівців" до Верховного Суду про право "Ощадбанку" стягнути російські активи в Україні є фактично продовженням протистояння "приватівців" і "Ощадбанку", яке триває з осені 2019 року.