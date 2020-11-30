Разумков: Цього тижня законопроєкт про бюджет-2021 не розглядатимуть

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив, що законопроєкт про держбюджет-2021 цього пленарного тижня у залі засідань не розглядатимуть, оскільки нардепм потрібен час, щоб з ним ознайомитися.

Про це він сказав на погоджувальній раді, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми його розглядатимемо або наступного пленарного тижня, або, якщо ми бачитимемо можливість, то наступного непленарного тижня ми зможемо його розглянути на позачерговому засіданні, якщо бачитимемо його підтримку та можливість його ухвалення", - пояснив Разумков.

Він нагадав, що Кабмін подав проєкт держбюджету наступного року пізно - лише минулої п'ятниці.

"Він надійшов лише минулої п'ятниці, хоча мав набагато раніше. Згідно з чинним законодавством, народні депутати повинні будуть ознайомитися з цим документом. Детально вивчити його, щоб визначитися зі своєю позицією про його підтримку або внесення зауважень. Цього тижня фізично ми його розглянути не зможемо", - додав спікер Ради.

Для ознайомлення, згідно з законом, депутатам надається 10 днів.

Нагадаємо:

Раніше голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія допустив, що бюджет на 2021 рік буде прийнятий на позачерговому засіданні.

Кабмін на засіданні 26 листопада погодив проєкт держбюджету-2021 до другого читання у Верховній Раді.

В оновленому бюджеті-2021 скорочують видатки на Міністерство освіти та розвиток регіонів, але на Офіс президента видатки збільшують на 33%.

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