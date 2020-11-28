Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія допускає, що бюджет на 2021 рік буде прийнятий на позачерговому засіданні.

Про це він заявив перед спільною нарадою керівництва парламенту, уряду та лідерів фракцій, передає "Інтерфакс-Україна".

"Все може бути. Взагалі не виключаю жодного сценарію. Є багато законопроектів, які потрібно ухвалити саме цього року, щоб вони почали працювати. Моя думка, що слід збиратися на позачергові", - сказав Арахамія.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 26 листопада погодив проєкт держбюджету-2021 до другого читання у Верховній Раді.

В оновленому бюджеті-2021 скорочують видатки на Міністерство освіти та розвиток регіонів, але на Офіс президента видатки збільшують на 33%.

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