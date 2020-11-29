Новини вихідних: бюджет на 2021 рік та поновлення будівництва Північного потоку 2

Про бюджет. Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія допускає, що бюджет на 2021 рік буде прийнятий на позачерговому засіданні.

Про зустріч депутатів з урядовцями. На зустрічі обговорювалися закони про РРО, НАБУ, а також бюджет на 2021 рік.

Про падіння економіки. Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів заявила, що падіння економіки за 2020 рік не має бути більше 5%.

Про Північний потік 2. Nord Stream 2 AG планує відновити в найближчі тижні зупинене рік тому будівництво морської магістралі. Поки йдеться про добудову невеликої ділянки у німецьких водах.

Про допомогу США. У посольстві США розповіли, на яку суму надали фінансову допомогу Україні з 2014 року.