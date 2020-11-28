Бюджет, закони про ФОП та підтримку бізнесу: нардеп розповів подробиці зустрічі депутатів і уряду

На зустрічі депутатів і уряду обговорювалися закони про РРО, НАБУ, а також бюджет на 2021 рік.

Про це розповів перший заступник глави фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.

По бюджету Железняк написав, що на наступному тижні його не буде. А буде позачергова сесія після 7 грудня.

Закон про НАБУ, який є умовою МВФ також на наступному тижні не розглядатиметься. "Повинні пройти терміни на вивчення закону", - написав нардеп.

Також він зазначив, що закони про підтримку бізнесу фракції вивчають, "але розглядається варіант провести ad hoc (швидше, ніж за тиждень)".

А щодо врегулювання ситуації з РРО для ФОПів Железняк написав, що ситуація поки без потенціалу.

"Чергова спроба щось вирішити з ФОПамі. Але виглядає так, що потенціалу тут немає. Загалом домовилися домовлятися ... ", - резюмував він