В ОП заявили, що падіння економіки за 2020 рік не має бути більше 5%
Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів заявила, що падіння економіки за 2020 рік не має бути більше 5%.
Про це вона розповіла в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера.
"Ми вже за місяць до кінця року бачимо, що очікування падіння економічного розвитку будуть не такими поганими.
Економіка України не впаде більш ніж на 5%. А 2% різниці в ВВП - це досить суттєво, оскільки ми пам'ятаємо, коли 2% або 3% зростання це було для нас суттєвим досягненням, як для країни", - розповіла Ковалів.
Нагадуємо:
У Мінекономіки залишили незмінним прогноз скорочення ВВП на 4,8% за підсумками року (у тому числі на рівні 3% у 4 кварталі), але в умовах тривалого локдауну в Україні та світі падіння за підсумком року очікується на рівні 5,6% (6% у 4 кварталі).
Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз спаду ВВП України у 2020 році до 5,5%, у наступному році прогнозують його ріст на 3%.
Падіння валового внутрішнього продукту України в квітні-червні 2020 року становило 11,4% до аналогічного періоду 2019 року.
У Національному банку вважають, що основними чинниками падіння ВВП України у II кварталі стало скорочення внутрішнього попиту через пандемію, скорочення інвестицій та зовнішньої торгівлі.
Уряд очікує падіння ВВП за підсумками року на 4,8%. У 2021 році, згідно з прогнозом, ВВП виросте на 4,6%.
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