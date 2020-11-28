В ОП заявили, що падіння економіки за 2020 рік не має бути більше 5%

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів заявила, що падіння економіки за 2020 рік не має бути більше 5%.

Про це вона розповіла в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера.

"Ми вже за місяць до кінця року бачимо, що очікування падіння економічного розвитку будуть не такими поганими.

Економіка України не впаде більш ніж на 5%. А 2% різниці в ВВП - це досить суттєво, оскільки ми пам'ятаємо, коли 2% або 3% зростання це було для нас суттєвим досягненням, як для країни", - розповіла Ковалів.

Нагадуємо:

У Мінекономіки залишили незмінним прогноз скорочення ВВП на 4,8% за підсумками року (у тому числі на рівні 3% у 4 кварталі), але в умовах тривалого локдауну в Україні та світі падіння за підсумком року очікується на рівні 5,6% (6% у 4 кварталі).

Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз спаду ВВП України у 2020 році до 5,5%, у наступному році прогнозують його ріст на 3%.

Падіння валового внутрішнього продукту України в квітні-червні 2020 року становило 11,4% до аналогічного періоду 2019 року.

У Національному банку вважають, що основними чинниками падіння ВВП України у II кварталі стало скорочення внутрішнього попиту через пандемію, скорочення інвестицій та зовнішньої торгівлі.

Уряд очікує падіння ВВП за підсумками року на 4,8%. У 2021 році, згідно з прогнозом, ВВП виросте на 4,6%.