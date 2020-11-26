Профспілка "Антонова" має намір судитися через створення наглядової ради

Профспілка на ДП "Антонов", що входить до концерну "Укроборонпрому", виступає проти створення наглядової ради та планує звернутися до суду.

Про це повідомляє Укрінформ.

Голова профкому профспілки авіабудівників України на держпідприємстві "Антонов" Віктор Гуска заявив, що створення наглядової ради містить "дуже багато порушень діючого законодавства України". За його словами, це рішення не обговорювалося з трудовим колективом підприємства.

У профспілці вказують на те, що за законом наглядові ради не створюються на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Новий статут, за словами Гуски, ускладнює діяльність ДП, адже вимагає погодження будь-яких дій стосовно виробництва чи закупівель із наглядовою радою "Антонова" та подальшого затвердження "Укроборонпромом".

Нагадаємо:

Напередодні профільні асоціації попросили передати держпідприємство "Антонов" та інші авіапідприємства із сфери управління Укроборонпрому до сфери управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Причиною була зміна форми управління на "Укроборонпромі".

Окрім Міністра, жоден працівник Мінстратегпрому доки не має необхідного доступу до держтаємниці, а штат відомства досі набирається.

Також, у листопаді Ernst & Young France провела криміналістичний аудит державного авіапідприємства "Антонов" та презентувала свої рекомендації, одна з яких стосується створення Наглядової ради.