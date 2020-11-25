Шмигаль про законопроєкти по підтримці бізнесу: Розраховуємо на підтримку Ради

Уряд готується до всіх можливих сценаріїв, зокрема і до можливого введення карантину на зимові свята, у Кабміні підготували законопроєкти про підтримку бізнесу.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Учора президент Володимир Зеленський розповів про важливі ініціативи підтримки людей та бізнесу, якщо буде посилений карантин. Наголошую, ми готуємося до всіх можливих сценаріїв, зокрема і до можливого введення карантину на зимові свята.

Наразі в Україні діють обмеження помаранчевої зони та карантин "вихідного дня". Остаточну ефективність та результат такої моделі ми зможемо оцінити на початку грудня, але вже зараз ми фіксуємо зменшення мобільності населення", - сказав він.

За словами Шмигаля, за даними операторів мобільного зв’язку така мобільність знизилася до найнижчого рівня з часу повного карантину весною.

"Менша мобільність людей означає зменшення ймовірності зараження, а відповідно розривається ланцюг захворюваності.

Результатом всіх цих заходів має стати вихід на плато за кількістю захворілих на початок грудня. Певне покращення ситуації ми можемо бачити вже сьогодні і за кількістю зайнятих ліжкомісць і за кількістю захворілих", - додав голова уряду.

"Про введення більш жорстких заходів зараз мова не йде. Але ми розуміємо, що кінець грудня та початок січня - період новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого медична система може не витримати.

Уряд не приховує та говорить відкрито, що ми розробляємо план реагування на випадок погіршення ситуації. Бо наші кроки мають бути зрозумілими та передбачуваними для людей та бізнесу", - підкреслив прем'єр.

Шмигаль також зазначив, що уряд готує законопроєкти про підтримку бізнесу, "адже негативні економічні наслідки для бізнесу, які будуть змушені припинити свою діяльність у випадку посилення карантину, неминучі".

"Уряд за ініціативи президента вже розробив відповідні програми підтримки і готовий до роботи з парламентом, аби вони запрацювали у повній мірі. Розраховуєм на те, що вже скоро Рада підтримає ці законопроєкти.

Що саме пропонується? Це допомога ФОПам та найманим працівникам, чия сфера діяльності може потрапити під закриття через можливе посилення карантину. Працівники та ФОПи зможуть отримати допомогу у розмірі 8 тис грн. Програмою у випадку посилення карантину зможе скористатись понад 1 млн українців, а загальний обсяг за цим напрямком - близько 10 млрд грн", - сказав Шмигаль.

Також, за його словами, передбачена програма збереження робочих місць - роботодавці зможуть отримати до 8 тис грн одноразової допомоги на кожного працівника, робочий час якого буде скорочений унаслідок посилення карантинних обмежень.

Також підприємства, робота яких припиняється через карантинні обмеження, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. За його словами, це - майже 1,5 млрд грн для близько 120 тис юридичних осіб.

Крім цього, вже сьогодні приймуть рішення про продовження виплат матеріальної допомоги ФОПам, які мають дітей до 10 років.

"Приблизно по 2 тис грн на кожну дитину буде виплачено. Усі заявки, які подані у травні-серпні за цією програмою, будуть продовжені автоматично. Загальне фінансування по цій програмі до кінця року складе 1 млрд грн", - додав прем'єр.

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що до Ради найближчим часом подадуть законопроєкти щодо заходів для підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями, зокрема, ФОПи та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн.

Виплати на допомогу бізнесу, які анонсував президент Володимир Зеленський, пропонуватимуть фінансувати з фонду боротьби з COVID-19.

Економічна правда