Допомогу бізнесу хочуть фінансувати з ковідного фонду

Виплати на допомогу бізнесу, які анонсував президент Володимир Зеленський, пропонуватимуть фінансувати з фонду боротьби з COVID-19.

Про це повідомив радник президента Олег Устенко у коментарі Інтерфакс-Україна.

Устенко зазначив, що всі анонсовані програми підтримки були обговорені з Міністром фінансів та, за умови підтримки, будуть профінансовані.

За словами радника президента законопроєкт про новий пакет допомоги бізнесу передбачає додаткові компенсатори на випадок повного локдауна.

Анонсовані заходи частково стосуються і карантину вихідного дня, а за терміном охоплює "як період цього року, так, можливо, і наступного".

Устенко також прокоментував фінансування витрат Держказначейства. За його словами, "традиційно така ситуація відбувалась і раніше, проте не у середині листопада, а у грудні".

Він зазначив, що Мінфін вже "активно працює у цьому напрямкові".

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що до Ради найближчим часом подадуть законопроєкти щодо заходів для підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями, зокрема, ФОПи та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн.