"Касових апаратів у смартфоні" зареєстрували вже понад 53 тисячі

Від початку серпня 3 тисячі українських підприємців почали використовувати 53,3 тисячі програмних касових апаратів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

З 1 серпня підприємці отримали можливість використовувати програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО) як перший етап детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Так, за допомогою додатку на смартфон чи планшет, усі розрахунки реєструються у системі, а на зміну паперовим чекам приходять електронні.

Відтоді кількість фіскалізованих за добу чеків зросла до 1 мільйона та продовжує збільшуватись.

Наразі біля 3 тисяч підприємців почали використовувати понад 53 тисячі ПРРО, які фіскалізували 70 мільйонів чеків.

Більшість користувачів програмних касових апаратів - ФОПи, що становлять 82%. Ще 18% - юрособи, з них 7% - фінансові компанії.

Близько 90% зареєстрованих ПРРО застосовуються фінансовими компаніями, близько 2,6 % - суб’єктами у сфері торгівлі, ще 7,4 % – у сфері турпослуг, технічного обслуговування, перукарських, медичних та стоматологічних послуг та ресторанного бізнесу.

"Такі статистичні дані, які ми маємо майже за чотири місяці роботи ПРРО, свідчать саме про готовність бізнесу працювати в легальному полі, показувати свої реальні доходи", кажуть у Мінфіні.

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Нагадаємо:

1 січня 2021 року почнеться другий етап детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Так, РРО чи ПРОО будуть обов’язковими для платників єдиного податку II-IV груп "ризикових" сфер. Йдеться про торгівлю ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами та надання послуг готелями, ресторанами та турагенціями.

1 квітня 2021 року почнеться третій етап: застосування РРО (традиційних або програмних) стане обов'язковим для ФОП II-IV груп незалежно від видів діяльності.

4 листопада 2020 року Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік касових апаратів для ФОПів.

Доопрацьований законопроєкт Гетманцева №4313-д Верховна Рада також не підтримала.

Економічна правда