Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун на новорічні свята

Міністр культури Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят, та відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів.

Про це він написав у Telegram.

"За озвученим наразі планом Міністерства охорони здоров'я, на нас чекає поки що останній карантин вихідного дня. Цього чекають усі, хто зараз не може працювати в умовах коронавірусних заборон та обмежень. Йдеться і про креативні індустрії, і про туризм, і про малий та середній бізнес тощо", - зазначив міністр.

За його словами, останніми днями добова кількість інфікованих коронавірусом знизилася, але подальша ситуація має бути прогнозованою.



"Моя особиста думка - краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність. Тому я пропонував би, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят. Безумовно, уряд має допомогти всім, хто фінансово потерпає в умовах безробіття.

А, по-друге, відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад у зумі. Принаймні буде що згадати", - додав Ткаченко.

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Нагадаємо:

Святкування Нового 2021 року у Києві вперше планується без фудкортів, великих концентрів та масових гулянь через пандемію коронавірусу, однак сюрпризи для киян і гостей міста все ж готують.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд "готовий підставити плече", щоб підтримати підприємців під час посилення карантину вихідного дня.

Тим часом біля Кабінету Міністрів пройшла акція рестораторів #МаюПравоПрацювати проти запровадження "карантину вихідного дня".

У Європейській Бізнес Асоціації заявили, що жорсткий локдаун і закриття більшості бізнесів на вихідні принесуть більше шкоди, ніж користі.

Економічна правда