"Приватбанк" списав пов'язані з Коломойським кредити на 3 мільярди

У третьому кварталі 2020 року "Приватбанк" списав пов'язані з ексакціонерами кредити на 3,16 мільярда гривень.

Про це повідомляє Finbalance.

Націоналізований банк констатує, що на кінець вересня загальний обсяг кредитного портфеля, який він пов'язує з попередніми акціонерами, становив 217,3 млрд грн (на початок року - 210,6 млрд грн).

Раніше Приватбанк зазначав, що цей портфель має загальні показники кредитного ризику, незалежно від класифікації за галуззю економіки і напрямку комерційної діяльності на дату видачі таких кредитів.

Ексспіввласник банку Ігор Коломойський неодноразово заперечував інформацію НБУ і керівників "Приватбанку", що близько 95% корпоративного портфеля банку, який сформувався до націоналізації, були інсайдерськими позиками.

Нагадуємо:

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також 6 компаній, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії Приватбанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

4 грудня 2018 року суд видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.