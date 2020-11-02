Вітренко розповів, яким бізнесом займається після звільнення з "Нафтогазу"

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що є власником низки бізнесів, зокрема компанії AYA Securities, яка займається діяльністю на ринку капіталу.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

"Я є власником низки бізнесів, зокрема компанії AYA Securities. Вона займається діяльністю на ринку капіталу: операціями з акціями, облігаціями, приватним капіталом. Всі питання, пов'язані з інвестиціями, зокрема ефективністю використання капіталу, потрапляють в сферу діяльності AYA Securities.

Компанія починає розвиватися більш швидкими темпами. Це пов'язано з тим, що до неї прийшла команда з "Нафтогазу", яка працювала зі мною: Олександр Вєдєнєєв (екс-глава відділу маркетингових досліджень НАК, автор матеріалів, у яких критикується діяльність НАК. - ЕП), Олена Мельник (працювала в Управлінні ринкових досліджень і аналізу НАК "Нафтогаз України" під керівництвом Вітренко. - ЕП)", - зазначив Вітренко.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Юрій Вітренко: У Коболєва є домовленості з Коломойським з 2014 року

Нагадаємо:

У липні 2020 року виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що завершує свою роботу в компанії.

Раніше Вітренко заявив, що його посаду скорочують і через 2 місяці його звільнять з "Нафтогазу".

Серед причин звільнення він назвав те, що зараз "не у пріоритеті ефективний захист інтересів України у відносинах з Газпромом".

Вітренко заявив, що його звільнення - це реакція голови правління компанії Андрія Коболєва на "незручну правду, у якій він бачить загрозу для свого крісла".

У "Нафтогазі" пояснили скорочення посади виконавчого директора Юрія Вітренка "оптимізацією внутрішньої організаційної структури, функціоналу та обов'язків між підрозділами".

Економічна правда