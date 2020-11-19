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Мінфін: Новий голова Митниці має завершити її реформу

Четвер, 19 листопада 2020, 16:00
 

У Мінфіні заявили, що новий голова Держмитслужби Павло Рябікін має продовжити й довести до кінця її реформу.

Про це в інтерв'ю "Корреспондент" заявив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук, передає прес-служба міністерства у Facebook.

"Ми спостерігаємо за цим питанням, спілкуємось із нашими міжнародними партнерами, координуємо Митницю. Часу достатньо. Створити єдину юрособу - це просто.

Провести тестування й перевести людей - це більш складний процес. Але разом ми впораємось. 1 січня 2021 року Митниця вже має повнофункціонально працювати як єдина юрособа", - підкреслив Драганчук.

Нагадаємо:

18 листопада Кабмін призначив гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна головою Державної митної служби.

У жовтні Кабмін погодив пропозицію Мінфіну про визнання гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна переможцем конкурсу на вакантну посаду голови Держмитслужби.

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Андрія Павловського з посади в.о. голови Державної митної служби.

Водночас, тимчасове виконання обов’язків голови ДМС покладено на заступника голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса.

23 жовтня голова Мінфіну Сергій Марченко заявив, що нового повноцінного керівника Держмитслужби оголосять у найближчі дні за підсумками конкурсу.

Економічна правда

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