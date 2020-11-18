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Гетманцев в іронічному стилі написав постанову про своє звільнення

Середа, 18 листопада 2020, 20:10
 

Народний депутат Данило Гетманцев зареєстрував власний проєкт постанови про відкликання його з посади голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики після того, як група депутатів напередодні внесла аналогічний документ.

Про це написав сам Гетманцев на своїй сторінці у Facebook. Постанова вже зареєстрована у ВР.

"Вирішив подати альтернативний проєкт постанови про власне звільнення. Мені здається, мотивував більш обґрунтовано", - зазначив депутат.

Політик також оприлюднив сканкопію документа.

"Відкликати Гетманцева Данила Олександровича, народного депутата, з посади голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики ... оскільки продовження його діяльності з розробки проєктів законів з питань оподаткування має на меті припинити незаконні схеми з ухилення від оподаткування та завдати шкоди від цього багатьом поважним людям і тому унеможливлює виконання ним своїх обов'язків", - йдеться у проєкті постанови.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що "За майбутнє" та "Батьківщина" будуть ініціювати реєстрацію проєкту постанови щодо звільнення Данила Гетманцева з посади голови податкового комітету, якщо Рада не ухвалить рішення про відтермінування касових апаратів для ФОПів.

І Рада таки не ухвалила цей законопроєкт.

17 листопада у ВР зареєстрували проєкт постанови про відкликання з посади Гетманцева "у зв'язку із незадовільною роботою на посаді". 

Економічна правда

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