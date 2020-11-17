У Федерації роботодавців транспорту виступили проти підвищення тарифів на електроенергію

Федерація роботодавців транспорту заявила, що підвищення тарифу на електроенергію до 309,8 МВт/год призведе до катастрофічних наслідків для транспортної галузі.

Про це повідомляє сайт федерації.

У своєму зверненні до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ФРТУ вказує на потенційні необгрунтовані витрати у разі підвищення тарифу. Так, вони можуть становити 500 мільйонів гривень на рік.

Федерація наголошує також на фінансовому стані транспортних компаній: у порівнянні з першим півріччям 2019 року, у 2020 загальний обсяг перевезень зменшився на 18,2%, обсяг пасажирських - на 30%. Рівень зносу залізничного полотна перевищує 50%, причалів морпортів сягає 90%.

Підвищення тарифу пов’язане зокрема із необхідністю покриття боргів "Гарантованого покупця", що займається купівлею-продажем "зеленої" енергетики.

ФРТУ виступила з рекомендаціями щодо "ліквідації схем неефективного використання коштів" "Гарпока" та пропонує НКРКП представити для обговорення новий тариф із урахуванням запропонованих шляхів.

Нагадаємо:

Через борги за надану електроенергію значна кількість інвесторів у відновлювальну енергетику подала позови до державного трейдера "Гарантований покупець" сумою майже 600 мільйонів гривень.

Енергоатом заявив про можливі протести на тлі зобов’язання продавати електроенергію за заниженими цінами для збалансування дорогої "зеленої" енергетики.

Станом на 12 листопада держпідприємство "Гарантований покупець" повинно виплатити 23 мільярди гривень виробникам електроенергії, ще майже 7 мільярдів - для потреб населення.

Економічна правда