Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували штрафів на 2,5 мільйона

За підсумками 9-15 листопада 2020 року інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Націполіцією перевірили майже 16 тис транспортних засобів та нарахували майже 2,5 млн грн плати за перевантаження.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

"Ми продовжуємо не лише підвищувати ефективність перевірок габаритно-вагового контролю, а й активно працюємо над реформуванням всієї галузі. Вже зараз на завершальній стадії знаходиться впровадження системи Weigh Control System, яка забезпечуватиме автоматичний збір даних з WiM, портів та стаціонарних ГВК, фотофіксацію відмови та розподіл надходжень від штрафів.

Все це для мінімізації людського фактора та здійснення сучасного ефективного ГВК з метою захисту доріг від руйнування", - заявив голова міністерства Владислав Криклій.

У розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нараховано в Одеській, Запорізькій і Миколаївській областях.

Протягом 9-15 листопада у порівнянні з попереднім до цього тижнем показники ефективності габаритно-вагового контролю (ГВК) підвищилися у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 16 вересня прийняла у першому читанні законопроєкт №3743, який посилює відповідальність учасників перевезень та вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів.

Протягом січня - серпня 2020 року інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили майже 400 тисяч транспортних засобів та нарахували більше 81 млн грн плати за перевантаження.

Протягом січня-жовтня цього року інспектори "Укртрансбезпеки" спільно з Нацполіцією перевірили понад 590 тисяч транспортних засобів та нарахували майже 111 млн грн плати за перевантаження.

Економічна правда