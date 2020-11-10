Перевантажені фури: За 10 місяців нарахували штрафів на 111 мільйонів

Протягом січня-жовтня цього року інспектори "Укртрансбезпеки" спільно з Нацполіцією перевірили понад 590 тисяч транспортних засобів та нарахували майже 111 млн грн плати за перевантаження.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

"Посилений ГВК на українських дорогах триває. За підсумками 10 місяців цього року працівники Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією нарахували майже 111 млн грн плати за перевантаження.

З них понад 11 млн грн - лише у жовтні. Протягом останнього місяця фахівці перевірили близько 90 тисяч транспортних засобів, що майже у 3,5 раза більше у порівнянні із жовтнем минулого року", - зазначив голова міністерства Владислав Криклій.

Протягом останнього тижня (з 2 по 9 листопада) було перевірено понад 16 тисяч транспортних засобів, складено 276 актів порушень габаритно-вагових норм і нараховано 2,66 млн грн плати за перевантаження. У розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нараховано в Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 16 вересня прийняла у першому читанні законопроєкт №3743, який посилює відповідальність учасників перевезень та вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів.

Протягом січня - серпня 2020 року інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили майже 400 тисяч транспортних засобів та нарахували більше 81 млн грн плати за перевантаження.

Інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією за підсумками 5-11 жовтня перевірили майже 19 тисяч транспортних засобів та нарахували 2,45 млн гривень плати за перевантаження.

Економічна правда