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Перевантажені фури: "Укртрансбезпека" за 8 місяців нарахувала штрафів на 80 мільйонів

Вівторок, 8 вересня 2020, 14:33
 

Протягом січня - серпня 2020 року інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили майже 400 тисяч транспортних засобів та нарахували більше 81 млн грн плати за перевантаження.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

"Посилений габаритно-ваговий контроль на українських дорогах триває. Протягом цього року, лише за 8 місяців роботи працівники Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією нарахували понад 81 млн грн плати за перевантаження. З них більше 13-ти мільйонів – тільки за серпень.

Також продовжуємо велику роботу, направлену на реформування всієї системи і запровадження автоматичного габаритно-вагового контролю із влаштуванням комплексів "Зважування у русі" по всій території України", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій

Протягом останнього тижня (з 31 серпня по 6 вересня) було перевірено понад 27 тисяч транспортних засобів, складено 369 актів порушення габаритно-вагових норм та нараховано близько 2,5 млн грн плати за перевантаження. У розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нараховано в Одеській, Чернігівській та Київській областях.

Нагадаємо:

За підсумками 24-30 серпня інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили ще понад 27 тисяч транспортних засобів та нарахували близько 3 млн гривень плати за перевантаження.

Економічна правда

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авто штраф Мінінфраструктури

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