Штрафи до 51 тисячі: У Раді хочуть підвищити відповідальність за перевантажені фури

Верховна Рада на засіданні 16 вересня прийняла у першому читанні законопроєкт №3743, який посилює відповідальність учасників перевезень та вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів.

Законопроєкт підтримали 270 народних депутатів, передає "Урядовий портал".

"Ми продовжуємо удосконалювати систему габаритно-вагового контролю в Україні для убезпечення наших доріг від передчасного руйнування вантажівками. Ключовий момент - введення санкцій за порушення габаритно-вагових параметрів для всіх учасників перевезень - як вантажовідправників, так і власників або водіїв.

Вдячний депутатам за підтримку цього рішення у першому читанні і дуже розраховуємо на якнайскоріше його схвалення у другому читанні", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Серед нових штрафних санкцій, які впроваджуються новим законопроєктом:

1. Штраф для вантажовідправників за порушення при внесенні відомостей у товарно-транспортні накладні або інші документи на вантаж у розмірі 34 тис. грн;

2. Штраф для користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм в залежності від відсотка перевантаження:

до 2 % включно у розмірі 1700 грн;

від 2% до 5% у розмірі 5100 грн;

від 5% до 10% у розмірі 8500 грн (залишені без змін);

від 10% до 20% у розмірі 17 тис. грн (залишені без змін);

від 20% до 30% у розмірі 34 тис. грн;

понад 30% у розмірі 51 тис. грн.

3. Штраф за відмову від проходження ГВК у розмірі 51 тис. грн.

4. Штраф для посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності та/або водіїв за невиконання законних вимог працівників Укртрансбезпеки щодо перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт, усунення порушень законодавства з безпеки на автомобільному транспорті або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків, завдань у розмірі 51 тис. грн.

Також збільшено штрафні санкції для водіїв за невиконання ними вимог про зупинку з 3400 грн до 51 тис. грн.

Крім цього, законопроєкт запроваджує адміністративну відповідальність за порушення, зафіксовані в автоматичному режимі.

Нагадаємо:

Протягом січня - серпня 2020 року інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили майже 400 тисяч транспортних засобів та нарахували більше 81 млн грн плати за перевантаження.

Економічна правда