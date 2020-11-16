Замість Шевченка: Нацбанк погодив кандидатуру нового голови "Укргазбанку"

Нацбанк 12 листопада погодив кандидатуру Андрія Кравця на посаду голови правління Укргазбанку.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Погодження відбулося за результатами розгляду пакетів документів та співбесід, проведених правлінням Національного банку. 2 листопада 2020 року наглядова рада Укргазбанку ухвалила рішення про обрання Андрія Кравця на посаду голови правління строком на п'ять років із дати його вступу на посаду після погодження Національним банком.

"Андрій Кравець з квітня 2015 року обіймав посаду першого заступника голови правління Укргазбанку, а з липня 2020 року виконує обов’язки голови правління Укргазбанку", - йдеться у повідомленні.

Також НБУ погодив призначення Володимира Мудрого на посаду голови правління ОТП Банку.

"У жовтні 2020 року наглядовою радою ОТП Банку було вирішено обрати Володимира Мудрого на посаду голови правління банку. Володимир Мудрий більше восьми років обіймав посаду члена правління в ОТП Банку", - додали в регуляторі.

Нагадаємо:

Наглядова рада "Укргазбанку" 2 листопада 2020 року вирішила призначити Андрія Кравця головою правління банку.

У липні наглядова рада "Укргазбанку" припинила повноваження голови правління Кирила Шевченка, який став головою НБУ, в.о. голови правління банку призначили Андрія Кравця.

Верховна Рада на засіданні 16 липня призначила голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Нацбанку.

Економічна правда