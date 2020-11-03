"Укргазбанк" отримав нового голову правління

Наглядова рада "Укргазбанку" 2 листопада 2020 року вирішила призначити Андрія Кравця головою правління банку.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Наглядова рада переконана, що призначення А.Кравця дозволить забезпечити безперервне продовження успішної діяльності банку та сприятиме подальшій консолідації позицій "Укргазбанку" як одного з лідерів українського банківського сектору", - йдеться у повідомленні.

У банку додали, що протягом останніх 5 років Андрій Кравець обіймав посаду першого заступника голови правління "Укргазбанку" та виконував обов'язки голови правління з липня цього року.

"Пан Кравець продовжуватиме виконувати обов'язки голови правління банку до погодження його кандидатури Національним банком України", - пояснили у фінустанові.

Нагадаємо:

У липні наглядова рада "Укргазбанку" припинила повноваження голови правління Кирила Шевченка, який став головою НБУ, в.о. голови правління банку призначили Андрія Кравця.

Верховна Рада на засіданні 16 липня призначила голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Нацбанку.

Економічна правда