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"Укргазбанк" призначив тимчасового керівника замість Шевченка

Субота, 18 липня 2020, 10:22
 

Наглядова рада "Укргазбанку" припинила повноваження голови правління Кирила Шевченка, який став головою НБУ, в.о. голови правління банку призначили Андрія Кравця.

Про це йдеться у повідомленні "Укргазбанку" у системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР.

Зазначається, що Кирило Шевченко перебував на посаді голови правління "Укргазбанку" 5 років 1 місяць, часткою у статутному капіталі банку не володіє.

Рішення наглядової ради банку в.о. голови правління з 17 липня призначений Андрій Кравець, він володіє часткою в розмірі 0,000130% у статутному капіталі банку.

Протягом останніх 5 років - з квітня 2015 року - він обіймав посади члена правління, першого заступника голови правління.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 16 липня призначила голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Нацбанку.

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