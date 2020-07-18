"Укргазбанк" призначив тимчасового керівника замість Шевченка
Наглядова рада "Укргазбанку" припинила повноваження голови правління Кирила Шевченка, який став головою НБУ, в.о. голови правління банку призначили Андрія Кравця.
Про це йдеться у повідомленні "Укргазбанку" у системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР.
Зазначається, що Кирило Шевченко перебував на посаді голови правління "Укргазбанку" 5 років 1 місяць, часткою у статутному капіталі банку не володіє.
Рішення наглядової ради банку в.о. голови правління з 17 липня призначений Андрій Кравець, він володіє часткою в розмірі 0,000130% у статутному капіталі банку.
Протягом останніх 5 років - з квітня 2015 року - він обіймав посади члена правління, першого заступника голови правління.
Нагадаємо:
Верховна Рада на засіданні 16 липня призначила голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Нацбанку.
Читайте також: Національний банк втрачає голову: чому Смолій подає у відставку і хто його замінить
Кирило Шевченко: Одні клієнти постраждали від карантину, а інші — намагаються цим скористатися
НБУ має нового голову: чи варто уже бігти купувати долари
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua