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Тиждень: хто не закрився на карантин та скільки буде коштувати вакцина від COVID-19

Неділя, 15 листопада 2020, 21:50

Блог економічної правди про найважливіші та найпопулярніші новини. Що сталось цього тижня?

Через пандемію COVID-19 Україна може стикнутися із найгіршою рецесією за десятиріччя, унаслідок чого понад 9 млн людей опиняться в бідності.

"Планета кіно": після введення "карантину вихідного дня" в Україні доведеться закрити кінотеатри і звільнити співробітників.

Фармкомпанія BioNTech, що напередодні заявила про 90% ефективності своєї вакцини, планує встановити ціну нижче типово ринкового рівня.

У середу, 11 листопада, Кабінет Міністрів затвердив план розвитку технології 5G в Україні. Перші ліцензії можуть з’явитися вже за рік.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд "готовий підставити плече", щоб підтримати підприємців під час посилення карантину вихідного дня.

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Кабмін коронавірус Шмигаль Оболонь рецесія

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