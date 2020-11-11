Через "карантин вихідного дня" доведеться закрити кінотеатри і звільнити співробітників – "Планета кіно"

Після введення "карантину вихідного дня" в Україні доведеться закрити кінотеатри і звільнити співробітників.

Про це написав співвласник "Планети кіно" Дмитро Деркач на своїй сторінці в Facebook.

"Кінотеатри до 80% доходу отримують саме у вихідні. В будні дні люди не ходять в кінотеатри, вони активно натовпами їздять в громадському транспорті.

Попрацюємо тиждень, після цього, ймовірно, доведеться закрити всі наші кінотеатри і звільнити 500 співробітників. Залишити цих людей без роботи і зарплати", - написав Деркач.

На його думку, в кінотеатрах набагато безпечніше, ніж у громадському транспорті, "який продовжить переповнюватися в будні дні".

Нагадуємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд "готовий підставити плече", щоб підтримати підприємців під час посилення карантину вихідного дня.

Тим часом біля Кабінету Міністрів пройшла акція рестораторів #МаюПравоПрацювати проти запровадження "карантину вихідного дня".

У Європейській Бізнес Асоціації заявили, що жорсткий локдаун і закриття більшості бізнесів на вихідні принесуть більше шкоди, ніж користі.

Економічна правда