Новини 13 листопада: бізнесу компенсують кошти за карантин, інвестор з Молдови придбав український спиртзавод

Про компенсацію бізнесу за карантин. У Кабміні обіцяють здійснювати виплати людям, які офіційно працюють і через карантин вихідного дня будуть позбавлені роботи в суботу та неділю.

Про молдавського інвестора. Марилівський спиртзавод на приватизаційному аукціоні купила компанія з Молдови Zernoff, яка позиціонує себе як найбільшого виробника етилового спирту в Молдові.

Про перевірки бізнесу. Комітет з питань фінансів, податкової та фінансової політики Верховної Ради пропонує скасувати мораторій на документальні та фактичні перевірки бізнесу.

Про НБУ. Нацбанк здивувало, що надходження від НБУ до держбюджету-2021 у проєкті держбюджету збільшились на 12 млрд грн - із 33 до 45 млрд грн.

Про емісію. Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Нацбанк не буде друкувати гроші з метою фінансування дефіциту бюджету. За його словами, фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії заборонено законом про НБУ.

Про зерно. Низка депутатів з фракції "Слуга Народа" зареєструвала законопроєкт, яким пропонують встановити державне регулювання цін на зернові культури. Бізнес вже виступив проти.

Ексклюзив ЕП

Вбивство вихідного дня. Як економіка та бізнес відреагують на новий карантин

Хто найбільше постраждає від "карантину на вихідних", чи планують підприємці дотримуватися нових правил та яку альтернативу вони пропонують владі.