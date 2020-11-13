Депутати пропонують регулювати ціни на зерно - законопроєкт

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Низка депутатів зі фракції "Слуга Народа" зареєструвала законопроєкт, яким пропонують встановити державне регулювання цін на зернові культури. Бізнес вже виступив проти.

Про це відомо з сайту Верховної Ради.

Так, депутати стверджують, що "конкурентоспроможність українського зерна на світовому ринку забезпечується більш низькими цінами", а тому експортери "компенсують свої цінові втрати через нижчу якість зерна, та логістичні витрати за рахунок низьких закупівельних цін".

У пояснювальній записці йдеться про "загрозу продовольчій безпеці через нестабільність цін та доходів виробників", а також "хиткий баланс інтересів суб’єктів на ринку".

На думку парламентарів, встановлення мінімального рівня цін на окремі види зернових та олійних культур розв’яже ці проблеми.

Та проти такої ідеї вже виступила Європейська бізнес-асоціація. В асоціації зазначають, що законопроєкт протирічить нормам чинного законодавства та стратегії розвитку держави в цілому.

"Механізм встановлення мінімальної ціни є незрозумілим, адже рівень рентабельності виробників суттєво відрізняється залежно від місцевості, погодних умов, регіону та виробничих особливостей, методологія обрахування – відповідно", - йдеться у прес-релізі.

Так, "виробники в одному регіоні потенційно будуть працювати на межі рентабельності, а в іншому – мати надприбутки".

Зернова галузь в Україні є переважно експортоорієнтованою, а тому ціни базуються на світових - їхнє регулювання може потенційно спричинити загальний негативний економічний ефект.

Виконавча директорка Комітету зернових та олійних культур ЄБА Ірина Душник стверджує, що досвід минулих років показав неефективність державного регулювання цін, адже "не відображає реальні ринкові умови та має негативні наслідки як для виробника, так і для споживача".

Економічна правда