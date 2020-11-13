Карантин вихідного дня: "Укрпошта" працюватиме без змін

Карантин вихідного дня, не поширюється на роботу відділень "Укрпошти", поштові офіси у вихідні і далі працюватимуть у звичайному режимі.

Про це повідомив у Facebook гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Графік відділень Укрпошти залишається без змін - ми, як і аптеки, працюємо на вихідних.

Розуміємо, що багатьох з Вас зачепили обмеження карантину вихідного дня. Але ми працюємо саме для того, щоб навіть ті, хто закриті на вихідні, могли зберегти свій бізнес, відправляючи свої товари через нас. А ті, хто не може доїхати до торгового центру в будні, могли їх безпечно купити онлайн", - написав Смілянський.

"Саме для зменшення черг ми запустили роботу 250 найбільш завантажених відділень в неділю і акцію "Щасливі Години" для платежів до 13:00. Таким чином ми чекаємо наших пенсіонерів і людей старшого віку в будні до 13:00, а всіх інших після і в вихідні, щоб ви провели якомога менше часу в відділенні і отримали якісну послугу", - додав він.

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Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд "готовий підставити плече", щоб підтримати підприємців під час посилення карантину вихідного дня.

Тим часом біля Кабінету Міністрів пройшла акція рестораторів #МаюПравоПрацювати проти запровадження "карантину вихідного дня".

У Європейській Бізнес Асоціації заявили, що жорсткий локдаун і закриття більшості бізнесів на вихідні принесуть більше шкоди, ніж користі.

Економічна правда