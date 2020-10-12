Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували штрафів на 2,45 мільйона

Інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією за підсумками 5-11 жовтня перевірили майже 19 тисяч транспортних засобів та нарахували 2,45 млн гривень плати за перевантаження.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

"Посилений габаритно-ваговий контроль на українських дорогах триває. Минулого тижня працівники Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією та СБУ перевірили ще майже 19 тисяч вантажівок і нарахували близько 2,45 млн грн плати за перевантаження.

Лідери серед областей, де нараховано найбільше плати за проїзд за результатами попереднього тижня - Херсонська, Одеська та Донецька області. Також ми продовжуємо проводити роз'яснювальну роботу з найчастішими порушниками ГВК", - заявив голова міністерства Владислав Криклій.

Протягом тижня у порівнянні з попереднім підвищилися показники ефективності габаритно-вагового контролю у таких областях: Вінницькій, Волинській, Донецькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Сумській та Хмельницькій.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 16 вересня прийняла у першому читанні законопроєкт №3743, який посилює відповідальність учасників перевезень та вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів.

Протягом січня - серпня 2020 року інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили майже 400 тисяч транспортних засобів та нарахували більше 81 млн грн плати за перевантаження.

Економічна правда