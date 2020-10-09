У вересні інфляція у річному вимірі знизилась до 2,3% – Держстат

У вересні 2020 року інфляція у річному вимірі (до вересня 2019 року) знизилась до 2,3% із 2,5% у серпні, повернувшись на рівень березня.

Про це йдеться у даних Держстату.

При цьому, у вересні 2020 року споживчі ціни порівняно з серпнем цього ж року зросли на 0,5%.

Водночас базова інфляція у вересні 2020 року становила 1,1% після 0,1% в серпні та дефляції 0,1% у липні. А у річному вимірі базова інфляція знизилася з 3,2% до 3,1%.

У вересні продукти харчування в вересні подешевшали на 0,7%. Найбільше ціни впали на фрукти - на 8,9% та овочі - на 7%. Яйця подорожчали на 7,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,6%, на одяг і взуття - на 7,9%.

Нагадаємо:

У серпні 2020 року споживчі ціни знизились на 0,2% після зниження на 0,6% у липні, у річному вимірі інфляція зросла до 2,5%.

У липні 2020 року споживчі ціни в Україні знизились на 0,6% після зростання на 0,2% у червні, у річному вимірі інфляція за підсумками липня залишилась на рівні 2,4%.

У річному вимірі інфляція за підсумками червня прискорилася до 2,4% з 1,7% в травні.

Інфляція продовжує поступово прискорюватися, хоча й перебуває нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п. - у другому півріччі 2020 року інфляція дещо прискориться (до 4,7% на кінець року), прогнозують у НБУ.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,6% при інфляції 7,3%.

Економічна правда