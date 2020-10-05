"Намацує" нове дно. Курс гривні до долара оновив мінімум за 32 місяці

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 6 жовтня на рівні 28,40 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,40 грн (на 5 жовтня - 33,23 гривні).

Зазначимо, що до цього найнижчий курс гривні до долара фіксувався 29 січня 2018 року - 28,54 гривні.

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Нагадуємо:

Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія звільненого у серпні.

5 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,36 - 28,37 гривні.

5 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,41 - 28,42 гривні.

Економічна правда