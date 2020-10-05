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Курс валют на 5 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Понеділок, 5 жовтня 2020, 11:14

5 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,36 - 28,37 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,39 - 28,41 гривні;

Євро – 33,32 - 33,34 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,28 – 28,48 гривні. Євро купують по 32,96 гривні, продають по 33,38 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,38 - 28,45 гривні, євро - 33,12 - 33,26 гривні.

Економічна правда

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