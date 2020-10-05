Курс валют на 5 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Понеділок, 5 жовтня 2020, 11:14
5 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,36 - 28,37 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,39 - 28,41 гривні;
Євро – 33,32 - 33,34 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,28 – 28,48 гривні. Євро купують по 32,96 гривні, продають по 33,38 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,38 - 28,45 гривні, євро - 33,12 - 33,26 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua