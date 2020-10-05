Гривня і далі слабшає на валютному ринку
5 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,41 - 28,42 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,41 - 28,42 гривні;
Євро – 33,48 - 33,49 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,29 – 28,49 гривні. Євро купують по 32,99 гривні, продають по 33,39 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,39 - 28,47 гривні, євро - 33,16 - 33,22 гривні.
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Нагадаємо:
5 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,36 - 28,37 гривні.
Економічна правда
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