Новини 30 жовтня: економіка відновиться у 2022 році, перші обленерго отримали RAB-тарифи

Про відновлення економіки. Після скорочення ВВП на 6% у 2020 році, очікується поступове зростання економіки на 4%, а інфляція повернеться до свого цільового значення 5% +/-1 в.п. у 2022 році.

Про RAB-тарифи. НКРЕКП схвалила тарифи з урахуванням стимулюючого тарифоутворення для перших трьох обленерго.

Про валюту від іноземних туристів. За 9 місяців 2020 року іноземні туристи витратили в Україні у 27 разів менше валюти, аніж за аналогічний період попереднього року.

Про товари Rozetka. Український інтернет-магазин і маркетплейс Rozetka запустив власний бренд побутової і напівпрофесійної техніки RZTK. В асортименті - від газонокосарок до електробритв.

Про СБУ. Податковий комітет Верховної Ради переглянув своє рішення щодо Бюро економічної безпеки в частині повноважень Служби безпеки України - економіку у СБУ повністю прибрали.

Ексклюзив ЕП

Ринок в дії: чому так різко зросли ціни на газ і що буде взимку

Ближче до опалювального сезону ціни на газ для населення почали стрімко зростати. Чому вартість палива продовжить підвищуватися і до чого тут ринок газу?