СБУ позбавлять нагляду за економічними злочинами – нардеп

Податковий комітет Верховної Ради переглянув своє рішення щодо Бюро економічної безпеки в частині повноважень Служби безпеки України - економіку у СБУ повністю прибрали.

Про це повідомив у Facebook нардеп від "Голосу", перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

"Наш Комітет податкової та фінансової політики за моєю ініціативою переглянув своє рішення по Бюро економічної безпеки 3087-д в частині повноваження СБУ. Економіку у СБУ повністю прибрали!", - написав він.

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Нагадаємо:

Як повідомляв нардеп Железняк, податковий комітет ВРУ на засіданні 28 вересня, розглядаючи законопроєкт про Бюро економічної безпеки до 2 читання, не зміг підтримати одну з головних вимог бізнесу - знизити вплив правоохоронних органів на бізнес.

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 3087-д "Про Бюро економічної безпеки" - правоохоронний орган, який займатиметься кримінальними порушенням у сфері економіки та ліквідує податкову міліцію.

Також законопроєкт пропонує забрати в СБУ повноваження щодо розслідування економічної злочинності.

Законопроєкт передбачає перехідний період, щоб уникнути колапсу в системі: кримінальні провадження буде передано Генеральній прокуратурі, а потім до нового органу, який розпочне свою діяльність, коли в його штаті буде 30% працівників.

Економічна правда