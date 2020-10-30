Валютні надходження від іноземних туристів впали у 27 разів – Нацбанк

За 9 місяців 2020 року іноземні туристи витратили в Україні у 27 разів менше валюти, аніж за аналогічний період попереднього року.

Такі попередні дані навів Національний банк України у відповідь на запит Економічної правди.

Загалом за 3 квартали 2020 року іноземці привезли в Україну лише 244 мільйони доларів. Для порівняння, за весь 2019 рік іноземні туристи витратили в Україні 1,62 мільярда доларів.

Через карантин та закриті кордони суттєво впали й витрати українців на подорожі за кордон. За 9 місяців 2020 року цей показник склав 3,259 мільярда доларів - у 2,2 раза менше, ніж за 9 місяців 2019 року. При цьому, більшу частину цієї суми наразі складають витрати українських заробітчан за кордоном.

"Звертаємо увагу на те, що за методологією платіжного балансу імпорт статті "Подорожі" включає витрати короткострокових мігрантів (осіб, які працюють за кордоном менше року) в країнах перебування.

У зв'язку з початком пандемії, введенням карантинних обмежень та закриттям кордонів частка таких витрат в загальному обсязі імпорту за статтею "Подорожі" зросла до 57% в цілому за 9 місяців 2020 року (у ІІ кварталі - 86%) порівняно з 36% у відповідному періоді 2019 року", - додали у Нацбанку.

Економічна правда