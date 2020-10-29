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Апеляції Приватбанку у справі Суркісів не розглядатимуться до рішення Верховного суду

Четвер, 29 жовтня 2020, 17:05
 

У четвер, 29 жовтня, Київський апеляційний суд за власною ініціативою призупинив розгляд скарги Приватбанку щодо вимоги обслуговувати депозити компаній братів Суркісів. Заборгованість за ними позивачі оцінюють у 350 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Приватбанку. 

У 2017 році Печерський суд задовольнив подання Суркісів до Приватбанку та зобов’язав останній виконати укладені з кіпрською філією банку депозитні договори компаній братів. Їх укладали ще до націоналізації.

Так, на користь позивачів з Приватбанку мало бути стягнуто майже 350 мільйонів доларів, 100 з яких - відсотки під 13% річних. У разі невиконання рішення суду ці кошти можуть списати примусово або арештувати майно банку. 2 вересня 2020 року суддя Печерського суду Сергій Вовк постановив примусове виконання рішення суду 17-го року. Саме це рішення оскаржував банк в Апеляційному суді.

Приватбанк стверджує, що договори братів Суркісів вважаються виконаними, адже під час націоналізації були конвертовані в акції додаткової емісії. 

Після рішення Печерського суду 2017-го року Кабмін подав апеляцію, яку було відхилено. За нею послідувала касаційна скарга з боку КМУ. Верховний суд відкрив провадження за цією скаргою 9 вересня 2020 року, тим самим він зупинив стягнення 350 мільйонів доларів з держбанку. 

Наразі дата засідання у касаційному провадженні не визначена. 

Нагадуємо:

Раніше Верховний суд відхилив клопотання Нацбанку про застосування "антиколомойського закону" в ході розгляду справи про вклади сім'ї Суркісів в Приватбанку.

Після рішення судді Вовка, Мін’юст підготував законопроєкт, щоб заблокувати стягнення з Приватбанку 10 мільярдів.

У жовтні справу про законність bail-in передали в Печерський райсуд.

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суд Приватбанк Суркіс

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