Новини 28 жовтня: зарплати у держкомпаніях, Митниця, доплати Нацполіції

Про зарплати у держкомпаніях. Кабінет міністрів зняв обмеження, якими місячна винагорода і заробітна плата керівникам та членам наглядових рад підприємств державного сектору визначається у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати.

Про Митницю. Кабмін погодив пропозицію Мінфіну про визнання гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна переможцем конкурсу на вакантну посаду голови Держмитслужби.

Про доплати Нацполіції. З ковідного фонду Кабмін виділив МВС додаткові 2 мільярди для працівників Нацполіції, задіяних у боротьбі з COVID-19. Усього з фонду відомство отримало понад 4,5 мільярда.

Про продаж зброї. Основні імпортери української зброї за результатами 2019 року – Індія, Саудівська Аравія і Туреччина.

Про Комісію по гральному бізнесу. Кабмін на засіданні 28 жовтня призначив Івана Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а Євгена Гетьмана - членом Комісії.

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Українська зброя. Що продає і що купує Україна на ринку озброєнь

Яку зброю експортує Україна, чому частка країни на світовому ринку озброєнь упала вдвічі, і як галузь можуть змінити іноземні інвестори. (рос)