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Кабмін виділив з COVID-фонду додаткові 2 мільярди на доплати Нацполіції

Середа, 28 жовтня 2020, 13:55
 

З ковідного фонду Кабмін виділив МВС додаткові 2 мільярди для працівників Нацполіції, задіяних у боротьбі з COVID-19. Усього з фонду відомство отримало понад 4,5 мільярда.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів.

Спершу Міністерство внутрішніх справ отримало з ковідного фонду 2,7 мільярда, з яких понад 2 призначалися Нацполіції. Кошти спрямовані на доплати співробітникам поліції, що забезпечують життєдіяльність населення на час карантину.

Нагадуємо:

Раніше Кабмін прийняв рішення про виділення додаткових коштів із ковідного фонду МВС.

На початку вересня голова МВС Арсен Аваков звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання додаткових 2 мільярдів на доплати поліцейським під час карантину.  

Мінфін повідомив, що витрачено понад половину коштів з фонду боротьби з COVID-19.

Економічна правда

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