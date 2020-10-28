Кабмін виділив з COVID-фонду додаткові 2 мільярди на доплати Нацполіції
З ковідного фонду Кабмін виділив МВС додаткові 2 мільярди для працівників Нацполіції, задіяних у боротьбі з COVID-19. Усього з фонду відомство отримало понад 4,5 мільярда.
Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів.
Спершу Міністерство внутрішніх справ отримало з ковідного фонду 2,7 мільярда, з яких понад 2 призначалися Нацполіції. Кошти спрямовані на доплати співробітникам поліції, що забезпечують життєдіяльність населення на час карантину.
Нагадуємо:
Раніше Кабмін прийняв рішення про виділення додаткових коштів із ковідного фонду МВС.
На початку вересня голова МВС Арсен Аваков звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання додаткових 2 мільярдів на доплати поліцейським під час карантину.
Мінфін повідомив, що витрачено понад половину коштів з фонду боротьби з COVID-19.
Економічна правда
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