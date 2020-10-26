Укртрансбезпеки за тиждень нарахувала понад 2 мільйона плати за перевантаження
За останній тиждень Укртрансбезпеки разом із Нацполіцією перевірили 20 тисяч транспортних засобів - порушення виявили у 306 авто.
Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.
Очільник міністерства Владислав Криклій також зазначив, що "триває робота з облаштування комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion ("Зважування у русі")". До кінця року відомство планує облаштувати більше 40 комплексів на території України.
Серед найбільших порушників - Одеська, Донецька та Херсонська області.
Нагадаємо:
Верховна Рада на засіданні 16 вересня прийняла у першому читанні законопроєкт №3743, який посилює відповідальність учасників перевезень та вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів.
Протягом січня - серпня 2020 року інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили майже 400 тисяч транспортних засобів та нарахували більше 81 млн грн плати за перевантаження.
Інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією за підсумками 5-11 жовтня перевірили майже 19 тисяч транспортних засобів та нарахували 2,45 млн гривень плати за перевантаження.
Економічна правда
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