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Грузинський сервіс прокату електросамокатів розпочав роботу в Києві

Понеділок, 26 жовтня 2020, 12:05
 

З жовтня у центрі столиці почали працювати електричні самокати грузинського сервісу Scroll. 

Про це повідомляє AIN.UA.

Сервіс працює на базі партнерства з американською компанією Bird. Так, за допомогою їхнього додатку можна орендувати скутер за 4 гривні за хвилину. Розблокування коштує 10 гривень. 

Безпосередньо на самокатах знаходяться також антисептик та інструкція. Наразі сервіс охоплює лише центральну частину Києва.

Окрім Scroll, у Києві вже працюють сервіси Kiwi та Bolt

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технології транспорт Київ Bolt

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