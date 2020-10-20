Ексрегіонал і адвокати: хто може очолити Комісію по гральному бізнесу

Серед претендентів на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей - зять ексголови Ради міністрів АР Крим Василя Джарти та екснардеп-регіонал Валерій Омельченко та адвокат Олександр Хом'як.

Про це свідчать їхні декларації на сайті НАЗК.

Валерій Омельченко - колишній нардеп від Партії регіонів та чоловік судді Госпсуду Києва Вікторії Джарти - вона є донькою ексголови Ради міністрів АР Крим Василя Джарти.

Омельченко, зокрема, задекларував, що є кінцевим бенефіціаром ТОВ "ХАБ 4.0" і "ХАБ 4.0 Івент-агентство".

Олександр Хом'як також подав декларацію як претендент на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор. Він, зокрема, задекларував, що є кінцевим бенефіціаром адвокатського бюро "Хом'як та партнери".

Павло Пономарьов, який подав декларації як претендент на посади голови і члена Комісії, - у декларації, зокрема, вказав, що має корпоративні права у компанії "Адвокатське об'єднання СКІЛЛ ЕНД КЕЙС" та є кінцевим бенефіціаром ТОВ ГВП-Хімматеріали.

Також декларацію на посаду голови Комісії подав Борис Баум - радник Офісу президента та один із авторів законопроєкту про гральний бізнес, але пізніше він написав у Facebook, що знімає свою кандидатуру з конкурсу.

Крім цього, декларацію як кандидат на посаду голови регулятора 19 жовтня подав Іван Рудий, який є членом організації "Захисники України", учасник бойових дій. У червні президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Рудого секретарем Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

Крім цього, Іван Рудий 12 жовтня подав декларацію як кандидат на посаду заступника начальника патронатної служби міністра міністерства у справах ветеранів.

Читайте детальніше: Закон про азартні ігри набув чинності: що далі

Нагадуємо:

Антикорупційний комітет парламенту визнав, що законопроєкт №2713-д, який пропонує звільнити від податків виграші від азартних ігор та лотерей, та альтернативні до нього містять корупційні ризики.

Президент Володимир Зеленський підписав закон 2285-Д про державне регулювання грального бізнесу, не дивлячись на дві взаємовиключні норми про визначення органа-регулятора ринку.

Закон встановлює перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які дозволені в Україні. Зокрема, до нього входять азартні ігри в гральних закладах казино та онлайн, букмекерська діяльність у букмекерських пунктах і через інтернет, випуск та проведення лотерей, ігри в покер через інтернет.

У НАЗК повідомляли, що впровадження закону про гральний бізнес у чинній редакції призведе до появи корупційних схем під час отримання дозвільних документів і зробить неможливою чесну конкуренцію та прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор.

Кабмін на засіданні 23 вересня прийняв постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей".

Економічна правда